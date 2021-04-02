Помощники Олича по тренерскому штабу ЦСКА прибыли в Москву

Помощники хорватского специалиста Ивицы Олича Игор Юкич и Илия Арачич прибыли в Москву, сообщает Sport24.

Они будут помогать наставнику в московском ЦСКА. Стоит отметить, что Юкич является тренером по физподготовке. Он находится в Москве уже несколько дней. Арачич прилетел 1 апреля.

Свой первый матч в качестве главного тренера армейцев Олич может провести уже 4 апреля. В рамках Российской премьер-лиги (РПЛ) москвичи сыграют с казанским «Рубином».

Олич выступал за красно-синих с 2003 по 2006 год. Вместе с командой он стал трехкратным чемпионом России (2003, 2005, 2006), двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны (2004/2005, 2005/2006), а также завоевал Кубок УЕФА.

22 марта ЦСКА объявил об уходе Виктора Гончаренко, который возглавлял клуб с 2016 года. Под его руководством столичный клуб завоевал Суперкубок России и дважды стал серебряным призером РПЛ.

Ранее ЦСКА отметил День смеха вручением Оличу российского гражданства.