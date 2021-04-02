Тухель признан лучшим тренером марта в АПЛ

Наставник лондонского «Челси» Томас Тухель признан лучшим тренером марта в Английской премьер-лиге (АПЛ), передает пресс-служба турнира в Twitter.

В марте «синие» выиграли два матча. Одна встреча завершилась вничью.

Также на награду претендовали Грэм Поттер («Брайтон»), Брендан Роджерс («Лестер Сити») и Уле Гуннар Сульшер («Манчестер Юнайтед»).

В турнирной таблице чемпионата Англии «Челси» занимает четвертое место, набрав 51 очко. Лидирует в турнире «Манчестер Сити», имея в активе 71 балл.

Тухель начал тренерскую карьеру в немецком «Штутгарте». Затем он возглавлял «Аугсбург», «Майнц» и дортмундскую «Боруссию». С 2018 по 2020 год специалист был наставником французского «ПСЖ». «Челси» он возглавляет с 2020 года.

Следующий матч «Челси» проведет против «Вест Бромвича». Встреча состоится 3 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 14.30 по московскому времени.

Ранее сообщалось о том, что нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро рассчитывает продолжить карьеру в Англии после истечения контракта с «горожанами».