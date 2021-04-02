Тренер «Динамо» Шварц поделился мнением о своем подопечном Захаряне

Тренер московского «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением об игроке бело-голубых Арсене Захаряне, передает «Чемпионат.com».

Напомним, 17-летний Захарян выступал на молодежном чемпионате Европы, где россияне обыграли Исландию (4:1), но уступили Франции (0:2) и Дании (0:3).

«Захаряну всего 17 лет. Даже на данный момент я готов сказать, что он сделал большой шаг в развитии. Настроение в клубе хорошее. Завтра перед нами новый экзамен — игра с «Уфой», — сказал Шварц.

Специалист отметил, что решение об участии Захаряна в поединке с башкирским клубом будет принято перед игрой.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» занимает шестое место, набрав 39 очков.

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