Тренер Добрин: выступления у наших девушек на ЧМ были не лучшими

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Тренер по фигурному катанию Сергей Добрин поделился впечатлениями от соревнований девушек на чемпионате мира по фигурному катанию, передает «Матч ТВ».

«Выступления у наших были не лучшими для них самих. Так кататься на Олимпийских играх будет нельзя, иначе соперницы могут обойти. Баллы у россиянок не рекордные, тут просто конкуренты рассыпались», — сказал Добрин.

Чемпионкой мира стала Анна Щербакова. Второе место заняла Елизавета Туктамышева. Замкнула тройку сильнейших Александра Трусова.

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