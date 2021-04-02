Голкипер «Далласа» Худобин признан лучшим игроком матча с «Нэшвиллом»

Голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин признан лучшим игроком матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нэшвилл Предаторз», сообщается на официальном сайте организации.

Встреча, прошедшая в Нэшвилле на «Бриджстоун арене», завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. Российский голкипер отразил 21 бросок из 22. В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Худобин принял участие в 20 матчах, в которых он одержал семь побед. Вратарь отразил в среднем за игру 90% бросков при коэффициенте надежности 2,56.

Второй звездой стал форвард техасского клуба Роопе Хинц, отметившийся голевой передачей. В сезоне-2020/21 финский хоккеист сыграл в 24 встречах. На его счету 11 заброшенных шайб и 13 передач.

Третьей звездой признан защитник «Далласа» Эса Линделль. В его активе один гол. Всего в 34 матчах представитель Финляндии набрал 9 (4+5) очков.

Ранее сообщалось, что Худобин признан первой звездой матча с «Детройт Ред Уингз».