Андрей Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в Майами

Россиянин Андрей Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Майами.

Во встрече 1/4 финала вторая ракетка России одержал победу над представителем США Себастьяном Кордой со счетом 7:5, 7:6 (9:7). Продолжительность матча составила 2 часа 14 минут.

Рублев пять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи. В активе Корды четыре эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух.

В полуфинале турнира Рублев встретится с польским теннисистом Хубертом Хуркачем, который обыграл грека Стафаноса Циципаса.

Теннисный турнир в Майами проходит с 24 марта по 4 апреля. Общий призовой фонд соревнований составляет более $3 млн. Действующим победителем турнира является Роджер Федерер, который в финале 2019 года победил Джона Иснера.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Майами.

Теннис. Майами. 1/4 финала

Андрей Рублев (Россия) — Себастьян Корда (США) — 7:5, 7:6 (9:7)