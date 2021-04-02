«Тампа» обыграла «Коламбус» благодаря 36 сейвам Василевского
«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Тампе на «Амали арене», завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Брейден Пойнт, также отличился Росс Колтон. У гостей шайбы забросили Зак Веренски и Эрик Робинсон.
Голкипер хозяев Андрей Василевский отразил 36 бросков из 38. Его одноклубник Михаил Сергачев провел на льду 24 минуты 51 секунды и не отметился результативными действиями.
Российский форвард столичного клуба Александр Овечкин отдал результативную передачу. Голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов совершил 18 сейвов и пропустил шесть шайб. Форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов и защитник команды Дмитрий Орлов результативными действиями не отметились. Оба хоккеиста завершили матч с показателем полезности »-1».
После 36 матчей регулярного чемпионата «Тампа» с 52 очками занимает первое место в турнирной таблице Центрального дивизиона. Клуб прервал трехматчевую серию поражений. «Коламбус» (36) располагается на шестой строчке.
3 апреля «Тампа» примет «Детройт Ред Уингз», а «Коламбус» на следующий день на выезде встретится с «Флоридой Пантерз».
Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Нью-Йорк Айлендерс».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа, США) — «Коламбус Блю Джекетс» (Коламбус, США) — 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)
1:0 — Пойнт (Стэмкос, Хедман) — 15:45 (5x3)
1:1 — Веренски (Робинсон, Доми) — 29:04
1:2 — Робинсон (Доми, Веренски) — 50:54
2:2 — Колтон (Марун, Жозеф) — 54:48
3:2 — Пойнт (Палат, Джонсон) — 55:54