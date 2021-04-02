Российские легкоатлеты смогут выступить на Играх-2020 под флагом ОКР

Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил, что российские легкоатлеты смогут выступить на летних Играх в Токио под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), сообщает ТАСС.

В пресс-службе МОК отметили, что на Играх спортсмены не выступают за свои международные федерации, а являются членами своего национального олимпийского комитет.

«Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS) атлеты могут представлять Олимпийский комитет России и использовать ROC в качестве аббревиатуры. Как и в любом виде спорта на Олимпийских играх, международная федерация вправе определять правила отбора», — заявили в организации.

17 декабря 2020 года CAS признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу после того, как российская сторона не обеспечила передачу Всемирному антидопинговому агентству (WADA) достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System).

Согласно решению суда, российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях, а официальным лицам страны запрещено занимать должности в международных спортивных федерациях. Также Россия до 16 декабря 2022 года не сможет принимать чемпионаты мира.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин заявил, что вместо гимна страны на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио может быть использована мелодия из первого концерта Петра Чайковского.