Предполагаемая любовница Мамаева назвала расценки за интервью

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Предполагаемая любовница полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, испанская модель Ирен Гарсия Морено назвала расценки за интервью.

«Вы хотите бесплатное интервью? Этого все хотят, но я не отвечаю бесплатно. Я бы хотела что-то рассказать, но мне бы не хотелось погружаться так глубоко за бесплатно», — цитирует Морено «РБ-Спорт».

Модель рассказала, сколько хочет получить за видео-интервью или за 15-минутную беседу по телефону.

«Если речь про ТВ, мы не принимаем предложения ниже 15 тысяч евро, интервью по телефону — 10 тысяч», — сказала испанка.

В марте жена футболиста Алана Мамаева упрекнула своего мужа в изменах, а также в социальных сетях распространила личные данные Ирен Гарсии Морено. По словам испанской модели, она испытывает проблемы со психикой из-за поведения супруги игрока. 32-летний хавбек познакомился с испанской моделью во время зимних тренировочных сборов с «Ростовом» в Марбелье. Сама Ирен Гарсия Морено эту информацию подтвердила.

Ранее Морено заявила, что верит в совместное будущее с Мамаевым.