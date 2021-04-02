Вратарь «Вашингтона» Самсонов получил травму после столкновения с одноклубником

Вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов получил повреждение спустя 30 секунд после начала матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Айлендерс».

В начале встречи российский голкипер пытался выбросить шайбу из-за ворот и столкнулся с одноклубником Ти Джеем Оши. Игрок смог самостоятельно покинуть лед. В настоящее время он проходит обследование на предмет сотрясения мозга. Вместе Самсонова в ворота встал чех Витек Ванечек.

Голкипер был выбран «Вашингтоном» на драфте НХЛ 2015 года. В лиге он дебютировал 4 октября 2019 года.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ россиянин принял участие в 11 матчах и одержал восемь побед. В среднем за игру он отражает 90,8% бросков при коэффициенте надежности 2,39. Также в его активе один шат-аут.

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Самсонов выступал за магнитогорский «Металлург» и завоевал Кубок Гагарина сезона-2015/16.

Ранее сообщалось, что Самсонов бы признан третьей звездой игрового дня в НХЛ.