Несколько клубов рассчитывают перехватить Вейналдума у «Барселоны»

Несколько клубов рассчитывают перехватить полузащитника «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдума у «Барселоны», сообщает Marca.

По информации издания, в трансфере нидерландского футболиста заинтересованы «Пари Сен-Жермен», лондонский «Челси», миланский «Интер» и туринский «Ювентус».

Вейналдум выступает за «Ливерпуль» с 2016 года. В составе команды он стал чемпионом Англии (2019/20), победителем Лиги чемпионов (2018/19), обладателем Суперкубка УЕФА (2019) и победителем Клубного чемпионата мира — 2019.

В нынешнем сезоне нидерландец принял участие в 29 матчах Английской премьер-лиги (АПЛ), в которых забил два мяча. Его соглашение с мерсисайдцами рассчитано до лета 2021 года. Футболист уже имеет права вести переговоры с другими командами.

«Ливерпуль» занимает шестое место в Английской премьер-лиги (АПЛ). В активе команды 46 очков.

Ранее сообщалось, что футболист согласовал с каталонским клубом условия личного контракта и подписал предварительное соглашение, однако позже журналист Esports RAC1 Жерар Ромеро опроверг эту информацию.