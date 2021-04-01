Агент Зайнутдинова назвал розыгрышем информацию о переходе в «Аталанту»

Евгений Новиков, агент полузащитника московского ЦСКА и сборной Казахстана Бактиера Зайнутдинова, назвал розыгрышем информацию о переходе своего клиента в «Аталанту». Об этом сообщает «Чемпионат».

«Это первоапрельская шутка. Мне больше нечего добавить», — сказал Новиков.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) казах провел 22 матча, в которых отметился голом и одной результативной передачей.

После 23 туров подопечные Ивицы Олича располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 40 очков.

Зайнутдинов перешел в ЦСКА в августе прошлого года из «Ростова», где выступал под руководством Валерия Карпина.

Ранее сообщалось, что защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука может перейти в «Динамо».