Сучилов объяснил свою дисквалификацию на чемпионате России по биатлону

Семен Сучилов в эфире «Матч ТВ» объяснил свою дисквалификацию на чемпионате России по биатлону по итогам гонки преследования.

«На рубеже со мной казус произошел. Я вставил обойму, закрыл затвор, и у меня встали два патрона вверх. Вытащил, а они снова вверх вылезают. Обойму вытащил полностью, стрельнул патрон, который уже был в канале, и вставил новую», — заявил спортсмен.

Также Сучилов заявил, что по ходу гонки чувствовал себя некомфортно из-за того, что ехал позади лидирующего Эдуарда Латыпова.

Напомним, что вместо Сучилова бронзовую медаль по итогам пасьюта получил Максим Цветков.

Ранее сообщалось, что Максим Цветков отказался вешать на шею бронзовую медаль дисквалифицированного по итогам гонки преследования на чемпионате России по биатлону Семена Сучилова.