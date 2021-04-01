Биатлонистка Павлова снялась с гонки преследования

Евгения Павлова снялась с гонки преследования на чемпионате России по биатлону, который в эти дни проходит в Ханты-Мансийске. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, что спортсменка выиграла спринт, по итогам которого получила право стартовать в сегодняшней гонке.

«Просто гуляла, обкатывалась, это, наверное, первая скоростная гонка моя была. Все делала назло. Все и так знают кому. Я показала, что не надо сливать спортсменов, когда у них есть проблемы. Надо просто разговаривать», — сказала Павлова после прошлой гонки.

Отмечается, что биатлонистка планирует выступить в эстафете, которая пройдет 4 апреля.

В нынешнем сезоне Кубка мира Павлова заняла 35-е место.

Ранее сообщалось, что Эдуард Латыпов, защищающий цвета республики Татарстан, поделился эмоциями после победы в гонке преследования на чемпионате России по биатлону.