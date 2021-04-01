Матч «Ванкувер» — «Калгари» в НХЛ перенесен из-за COVID-19

Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс» — «Калгари Флэймз» был перенесен из-за коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Лиги.

Поединок должен был состояться в ночь с 31 марта на 1 апреля и начаться 05:30 по московскому времени, однако НХЛ приняла решение о переносе игры из-за того, что два хоккеиста «Ванкувера» были включены в COVID-протокол.

Включение игроков в данных список может быть связано с рядом причин, первая и основная — тест на коронавирусную инфекцию, который показал положительный результат, а также изоляция из-за появления симптомов заболевания, карантин из-за близкого контакта с высоким риском заражения.

«Ванкувер» идет на шестой строчке в Северном дивизионе НХЛ, имея в активе 35 очков после 37 матчей. «Калгари» находится на пятом месте этого же дивизиона, набрав также 35 очков в 37 играх.

Ранее сообщалось, что «Филадельфия Флайерз» проиграла «Баффало Сэйрбз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу «Баффало».