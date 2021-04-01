Шайба Проворова не спасла «Филадельфию» от поражения «Баффало»

«Филадельфия Флайерз» проиграла «Баффало Сэйрбз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу «Баффало». Команда прервала серию из 18 поражений подряд в НХЛ.

Российский нападающий «Филадельфии» Иван Проворов смог отличиться в этом поединке и набрать одно очко. Форвард записал на свой счет единственную заброшенную шайбу команды, его ассистентами выступили Шон Кутюрье и Якуб Ворачек. Для Проворова этот гол стал шестым в сезоне.

Ранее сообщалось, что первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг впервые прокомментировал скандал с нападающим клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Баффало Сэйрбз» — «Филадельфия Флайерз» — 6:1

1:0 — Райнхарт (Окпосо, Ристолайнен), 09:32;

2:0 — Лазар (Шихан), 11:59;

2:1 — Проворов (Кутюрье, Ворачек), 23:50;

3:1 — Фогарти (Ристолайнен, Брайсон), 29:42;

4:1 — Миттельштадт (Фогарти, Брайсон), 35:39;

5:1 — Монтур, 54:53;

6:1 — Монтур (Оклосо), 55:30.