Ринат Билялетдинов высказался о поражении молодежной сборной России от Дании

Эксклюзив
Прослушать новость
Остановить прослушивание

Бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов подвел итоги матча заключительного тура группового этапа молодежного чемпионата Европы между сборными России и Дании.

Встреча завершилась о счетом 3:0 в пользу датчан. Результат игры не позволил российской команде выйти в четвертьфинал турнира.

«Если говорить мягко: старались, но того, что задумали, добиться не смогли. Если же конкретно, то разочаровали. Мы сами поем дифирамбы футболистам, заваливаем их хвалебными отзывами. И так из года в год.

Конечно, ничего плохого в этом нет. Да, тем самым мы поддерживаем игроков, мотивируем их двигаться вверх, но иногда этого чересчур много, чувство реальности утрачивается. Все говорили о том, что эта команда — едва ли не лучшая за многие годы. Но против серьезных сборных ничего сделать не смогли.

Вот тот же Игорь Дивеев. Как он сыграл в эпизоде со вторым голом? Его так легко обыграли, и датчанин вышел на ударную позицию и выдал пас за спину, выведя игрока по сути один на один», — сказал Билялетдинов «Газете.Ru».

Ранее главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов высказался о поражении команды от Дании.