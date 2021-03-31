В «Самбо-70» назвали «козлами» американцев, обвинивших российских фигуристок в допинге

Директор спортивной школы «Самбо-70» Ренат Лайшев раскритиковал высказывания американских журналистов о том, что успех российских фигуристок связан с применением допинга. В частности, ведущий популярного фигурного YouTube-подкаста The Skating Lesson Дейв Лиз в комментариях к выпуску эфира с олимпийской чемпионкой Меган Дюамель заявил, что россиянки используют блокаторы гормонов.

«Козлы полные! Злобы не хватает у них, они не понимают, почему сборная России добивается успехов. Вот и все объяснение всем этим заявлениям. Наши девчонки и мальчишки — самые талантливые в мире. Западные злопыхатели никак не могут принять этот факт, потому и отвечают на наши победы такими заявлениями. Причем такое происходит не только в фигурном катании, но и в самбо, дзюдо, в смешанных единоборствах и остальных видах спорта», — сказал Лайшев «Газете.Ru».

На минувшем чемпионате мира в Стокгольме россиянки Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова заняли весь пьедестал почета.

Ранее в Госдуме оценили слова Дюамель в адрес Щербаковой.