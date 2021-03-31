Рябинский: Тим Цзю весь в отца, он классный боксер высочайшего уровня

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, который представляет интересы российского тяжеловеса Александра Поветкина, прокомментировал победу боксера Тимофея Цзю над ирландцем Деннисом Хоганом, по итогам которой сын бывшего абсолютного чемпиона Константина Цзю защитил пояс WBO Global в первой средней весовой категории.

«Тимофей — классный боксер высочайшего уровня. Можно сказать, что весь в отца. Отец у него вообще великий боксер, который навсегда вошел в историю. Он очень крутой, я его хорошо знаю. Что касается возможности организовать бой Тимофея в России, то с этим вопросом нужно обращаться не ко мне. У Тимофея есть свои промоутеры, надо связываться с ними, договариваться о материальных и иных условиях», — сказал Рябинский «Газете.Ru».

Для 26-летнего боксера, представляющего Австралию, эта победа стала 18-й в его профессиональной карьере, добытой в 18 поединках. 14 из них были одержаны нокаутом, в том числе и над Хоганом, который был нокаутирован в пятом раунде.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

Ранее Тимофей Цзю передал привет России после победы над Хоганом.