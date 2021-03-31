Бывший президент «Локомотива» огорчился из-за действий Черчесова

Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус поделился мыслями о матче третьего тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными России и Словакии. Соответствующий пост экс-функционер опубликовал в своем Telegram-канале.

Встреча, которая прошла в Трнаве, завершилась поражением подопечных Черчесова со счетом 1:2.

«Печаль. Все-таки рассчитывал на ротацию состава, тяжело одними и теми же игроками три игры подряд. Да и в целом... Расстроен», — написал Геркус.

Это первая потеря очков сборной России в этом отборочном цикле. До этого команда Станислава Черчесова выиграла 3:1 на Мальте и в Сочи переиграла Словению 2:1.

После трех туров в группе H по шесть очков набрали сборные России и Хорватии. Далее идут Словакия (5), Кипр (4), Словения (3) и Мальта (1).

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил о слабой подготовке стандартов.