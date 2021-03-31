Биатлонист Елисеев выиграл чемпионат России в спринте

Матвей Елисеев выиграл чемпионат России по биатлону в спринте.

Спортсмен преодолел дистанцию в десять километров за 25 минут 31 секунду, допустив один промах на двух огневых рубежах.

Серебряная медаль досталась Максиму Цветкову, который прошел трассу безошибочно. Его отставание от победителя составило более четырех секунд.

Бронзовую награду получил Эдуард Латыпов. Он промахнулся один раз и проиграл Елисееву более 14 секунд.

Чемпионат России по биатлону. Мужчины. Спринт. 10 км



1. Матвей Елисеев — 25.31, 0 (1 промах)

2. Максим Цветков +4,8 (0)

3. Эдуард Латыпов +14,4 (1)

4. Семён Сучилов +19,2 (2)

5. Кирилл Стрельцов +32,0 (1)

6. Никита Поршнев +33,8 (2)

7. Евгений Гараничев +34,5 (2)

8. Максим Буртасов +36,8 (0)

9. Дмитрий Иванов +42,7 (1)

10. Александр Логинов +51,3 (3)

Ранее сообщалось, что норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд не смог привезти свою девушку, американскую биатлонистку Хлою Левинс, в Норвегию из-за строгих коронавирусных ограничений.