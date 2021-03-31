Федерация регби России пошутила над игроками сборной России по футболу Георгием Джикией и Марио Фернандесом, допустившими ошибку при розыгрыше углового во время матча третьего тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против Словакии. Соответствующий пост был опубликован в Twitter.

На 38-й минуте игры Джикия и Фернандес обхватили друг друга, упустив защитника оппонентов Милана Шкриньяра, открывшего счет в матче.

Регбисты пометили картинку как неправильную, выложив рядом фотографию, на которой изображен фрагмент схватки во время игры в регби.

Напомним, что встреча завершилась поражением подопечных Станислава Черчесова с минимальным счетом 2:1.

Ранее бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев проанализировал поражение сборной России от Словакии в матче третьего тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.