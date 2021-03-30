«Миннесота» Капризова потерпела поражение от «Сан-Хосе» в матче НХЛ

«Миннесота Уайлд» проиграла «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Сан-Хосе на арене «Эс-Эй-Пи Центр», завершилась в серии буллитов со счетом 4:3 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Эрик Карлссон, также отличился Радим Шимек. У гостей шайбы забросили Маркус Юханссон, Ник Бонино и Кевин Фиала.

Также Карлссон реализовал победный буллит.

Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов провел на льду 18 минут 55 секунд и не отметился результативными действиями. Он не смог реализовать свой буллит.

После 33 матчей регулярного чемпионата «Миннесота» с 44 очками занимает третье место в турнирной таблице Западного дивизиона. «Сан-Хосе» (32) располагается на седьмой строчке.

1 апреля команды вновь встретятся в Сан-Хосе. Начало — в 5.30 мск.

Ранее сообщалось, что «Питтсбург Пингвинз» оказался сильнее «Нью-Йорк Айлендерс».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе, США) — «Миннесота Уайлд» (Сент-Пол, США) — 4:3 (1:2, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0)

0:1 — Юханссон (Фиала, Хартман) — 12:41

1:1 — Шимек (Донато, Леонард) — 16:04

1:2 — Бонино (Эрикссон Эк, Гринвей) — 19:00

2:2 — Карлссон (Кейн) — 35:45

3:2 — Карлссон (Донато, Гэмбрелл) — 44:11

3:3 — Фиала (Дамба, Юханссон) — 49:48

4:3 — Карлссон — 65:00 (ПБ)