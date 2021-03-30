Неизвестный поджег машину спортивного журналиста Дмитрия Егорова

Спортивный журналист Дмитрий Егоров заявил, что неизвестные сожгли его автомобиль.

По словам пострадавшего, ему позвонили в 02:20 минувшей ночью и сообщили, что его иномарка горит. Инцидент произошел во дворе дома в Одинцовском районе. Также сгорели припаркованные рядом автомобили.

«Никакого послания, ничего. Мы сначала думали, что она просто сгорела, может что-то произошло, хотя 12 часов я к ней вообще не прикасался. Утром приехала оперативная группа, говорят, сейчас приедут пожарные, установят факт...

Но есть запись одной из камер, они здесь повсюду, по одной из камер видно, как человек подходит, садится назад, потом заходит вперед и сразу происходит взрыв в 02:10», — сказал Егоров в ролике, опубликованном на его YouTube-канале.

Журналист отметил, что не знает причин совершения преступления, так как он не получал никаких угроз.

Ранее сообщалось, что на российского спортивного журналиста и телекомментатора Василия Уткина было совершено нападение. По словам блогера, ему в лицо было распылено неизвестное вещество.