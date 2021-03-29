ЦСКА вышел в финал Западной конференции

В седьмом матче 1/2 финала Западной конференции московский ЦСКА обыграл ярославский «Локомотив».

Встреча завершилась со счетом 2:0. На седьмой минуте первого периода счет в матче открыл Мэт Робинсон, которому ассистировали Антон Слепышев и Никита Сошников. Через пять минут окончательный счет на табло установил Максим Шалунов, а результативные передачи на свой счет записали Максим Мамин и Константин Окулов.

За четыре минуты до конца матча ярославцы поменяли вратаря на шестого полевого игрока, но штурм владений Ларс Юханссона не увенчался успехом.

В финале конференции ЦСКА сыграет с петербургским СКА, который в своей серии одолел московское «Динамо» (4:1). В решающей серии Восточной конференции сойдутся казанский «Ак Барс» и омский «Авангард».

В сезоне-2019/20 Кубок Гагарина был завершен досрочно 25 марта из-за пандемии коронавируса.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее «Авангард» обыграл «Металлург» и вышел в финал Восточной конференции плей-офф КХЛ.

Кубок Гагарина. Западная Конференция. 1/2 финала. 7-й матч

ЦСКА — «Локомотив» — 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

1:0 — Мэт Робинсон (Антон Слепышев, Никита Сошников) — 7:32

2:0 — Максим Шалунов (Максим Мамин, Константин Окулов) — 12:31