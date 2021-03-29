Наставник сборной Словакии поделился мнением об игре Дзюбы
Наставник сборной Словакии по футболу Штефан Таркович поделился мнением об игре форварда национальной команды России Артема Дзюбы, передает «Чемпионат.com».
«Дзюба забил оба мяча словенцам, это отличный форвард. Про него я могу рассказывать минут десять. Важно сдержать его. Играть против него — вызов для защитников любой команды», — сказал Таркович.
Россия сыграет со Словакией В Трнаве 30 марта. Стартовый свисток запланирован на 21.45 по московскому времени. Игру обслужит бригада арбитров из Испании.
В марте Россия обыграла Мальту со счетом 3:1 и Словению — 2:1.
Словаки сыграли вничью с Кипром (0:0) и Мальтой (2:2). Также в группе с Россией и Словакией играют Кипр, Мальта, Словения и Хорватия. Прямую путевку на мировое первенство получит команда, занявшая первое место в группе, вторые места получат шанс отобраться на мундиаль через стыковые матчи. Действующим чемпионом мира является Франция, которая в финале ЧМ 2018 года обыграла хорватов (4:2). Встреча прошла в московских «Лужниках».