«Семья»: Мария Сотскова опубликовала фото с мужем, который в январе объявил о разводе с ней
Бывшая российская фигуристка Мария Сотскова опубликовала фотография со своим мужем, музыкальным продюсером Михаилом Омельчуком.
«Семья», — подписала снимки спортсменка на своей странице в Instagram.
18 января Омельчук в своем Instagram сообщил о том, что пара разводится.
Впервые информация об отстранении Марии Сотсковой от фигурного катания появилась в сентябре прошлого года. В марте спортсменка была дисквалифицирована на 10 лет за употребление запрещенного вещества фуросемида и фальсификацию документов.
Сотсковой также запрещено заниматься тренерской деятельностью. Работать тренером экс-фигуристка сможет только в том случае, если ее подопечные не будут финансироваться государством и не будут выступать в официальных соревнованиях.
Ранее сообщалось, что Сотскова была дисквалифицирована за нарушение трех пунктов антидопинговых правил.