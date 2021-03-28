В Башкирии умер 13-летний мальчик, который с января был в коме после турнира по борьбе

В Уфе умер 13-летний Ефим Москвин, который в январе впал в кому после турнира по борьбе. Ребенок скончался так и не приходя в сознание

«После вскрытия эксперты сказали, что шансов на жизнь у нас не было, полный перерыв мозга спинного от головного. То, что происходило с нами в последнее время, это остаточное действия, за которые отвечает спиной мозг. Такие случаи — один на миллион, и он случился с нами. Ничего невозможно было сделать. Чуда все-таки не случилось», — сказала UFA1.RU мать мальчика.

13-летний Ефим Москвин потерял сознание после падения во время поединка на школьного турнире по национальной борьбе куреш в Бакалах. В состоянии комы он месяц пробыл в местной районной больнице. В марте его перевезли в Республиканскую детскую клиническую больницу в Уфе.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Правоохранители выявили нарушения в действиях организаторов турнира.

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