Поветкин прошел медосмотр после боя и возвращается в Россию

Бывший обладатель титула временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Александр Поветкин прошел медицинское обследование после поражения в бою с Диллианом Уайтом. Обследование прошло успешно, никаких серьезных травм у боксера не обнаружено. В ближайшее время спортсмен вернется в Россию, где пройдет еще один медосмотр.

«Хочу всех поблагодарить за поддержку. Со мной все нормально, все хорошо. Возвращаемся домой», — сказал Поветкин.

Поветкин проиграл нокаутом Уайту и потерял пояс временного чемпиона мира по версии WBC. После боя промоутер Русского Витязя Андрей Рябинский сообщил, что будет уговаривать спортсмена завершить карьеру,

Первый бой соперников состоялся в августе 2020 года. Уайт дважды отправлял россиянина в нокдаун, но в пятом раунде Поветкин нокаутировал соперника. Бой-реванш должен был состояться в конце 2020 года, но Поветкин заразился коронавирусом и даже оказался в больнице.

«Уничтожил и избил»: как британец Уайт нокаутировал Поветкина.