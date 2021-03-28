«Счастье запредельное»: Касаткина выложила фотографию с тарелкой хамона

Российская теннисистка Дарья Касаткина выложила фотографию с тарелкой хамона.

«Счастье запредельное», — написала Касаткина на своей странице в Instagram.

Месяц назад Касаткина выиграла титул в Мельбурне, а неделю назад теннисистка победила на турниру WTA в Санкт-Петербурге, благодаря чему поднялась в чемпионской гонке WTA сразу на 19 позиций. Теперь россиянка занимает шестое место в рейтинге

В общем рейтинге WTA Касаткина занимает 42-е место. Выше нее три россиянки: Екатерина Александрова занимает 34 место, Светлана Кузнецова находится на 35-й позиции, Вероника Кудерметова — 37-я.

В первую тройку входят австралийка Эшли Барти, японка Наоми Осака и представительница Румынии Симона Халеп.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Касаткина поднялась на 19 позиций в рейтинге WTA.