Навка: Синициной и Кацалапову судьи не могли занизить оценки, даже если бы хотели

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала победу российских танцоров Виктории Синициной и Никиты Кацалапова на чемпионате мира в шведском Стокгольме.

«Пребываю в диком восторге от выступления Синициной и Кацалапова! Считаю, что это был их лучший прокат данной программы. Они катались на голову выше остальных и попросту были недосягаемы. Очень хотелось бы увидеть такой результат на Олимпийских играх. Если судьи и хотели занизить баллы, то никак не могли это сделать. Синицина и Кацалапов выступили превосходно», — сказала Навка в интервью «Чемпионату».

На чемпионате мира в Стокгольме российская сборная завоевала целых шесть медалей: весь пьедестал в женском одиночном катании, золото и бронза в состязании спортивных пар, а также золото в танцах на льду. Такого количества медалей на мировом первенстве у сборной России не было 22 года.

В последний раз подобное происходило только на далеком ЧМ-1999, когда золото завоевали Мария Бутырская, Алексей Ягудин, Елена Бережная / Антон Сихарулидзе в танцах на льду и Анжелика Крылова / Олег Овсянников в парном катании, также серебро взял Евгений Плющенко, бронзу — одиночница Юлия Солдатова.

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