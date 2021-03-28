Президент WBC: Поветкин проиграл из-за коронавируса

Президент WBC Маурисио Сулейман высказался о поражении российского боксера Александра Поветкина от британца Диллиана Уайта в бою-реванше.

«Поветкин — настоящий воин, у него очень большое сердце. Но думаю, что он был не готов к реваншу с Уайтом по медицинским показаниям после болезни», — приводит слова Сулеймана ТАСС.

Поветкин проиграл нокаутом Уайту и потерял пояс временного чемпиона мира по версии WBC. После боя промоутер Русского Витязя Андрей Рябинский сообщил, что будет уговаривать спортсмена завершить карьеру,

Первый бой соперников состоялся в августе 2020 года. Уайт дважды отправлял россиянина в нокдаун, но в пятом раунде Поветкин нокаутировал соперника. Бой-реванш должен был состояться в конце 2020 года, но Поветкин заразился коронавирусом и даже оказался в больнице.

«Уничтожил и избил»: как британец Уайт нокаутировал Поветкина.