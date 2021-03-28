Перед матчем против Словакии сборная России лишилась защитника
Перед матчем третьего тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против Словакии сборная России лишилась одного игрока.
Как сообщает пресс-служба национальной команды в Twitter, расположение сборной покинул защитник Александр Жиров.
Между Словакией и Германией, где Жиров выступает за «Зандхаузен», существует жесткие ограничительные взаимоотношения с точки зрения въезда и выезда, из-за чего футболист не сможет помочь своей сборной.
Напомним, что Жиров в нынешнем отборочном цикле ни разу не появлялся на поле.
После двух туров подопечные Станислава Черчесова упрочили лидерство в группе H, набрав шесть очков. У сборной Словении осталось три очка, она занимает второе место в турнирной таблице.
Ранее спортивный комментатор Геннадий Орлов жестко высказался об уровне молодых российских футболистов.
Сборная России проводит на стадионе им. Метревели в Сочи восстановительную тренировку. Футболисты занимаются по группам в зависимости от проведённого времени во вчерашнем матче. Расположение команды покинул защитник Александр Жиров. pic.twitter.com/rxau81YUye— Сборная России (@TeamRussia) March 28, 2021