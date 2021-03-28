«Тоттенхэм» интересуется вратарем «Лилля»
Харитон Сергеев
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Английский «Тоттенхэм» интересуется вратарем французского «Лилля» Мику Меньяну, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Также за голкипером следит итальянский «Милан». Отмечается, что миланцы попытаются приобрести футболиста, если с ними откажется продлевать контракт Джанлуиджи Доннарумма, чье соглашение истекает летом.
В турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) «Тоттенхэм» занимает шестое место, набрав 48 очков.
Меньяну в текущем сезоне провел 40 матчей, пропустив 34 мяча.
Ранее агент хавбека московского ЦСКА Константина Кучаева рассказал об интересе «Лидса».