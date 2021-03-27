Синицына и Кацалапов спустя 12 лет вернули России золото в танцах на льду

Российские фигуристы Виктория Синицына и Никита Кацалапов завоевали золотую медаль чемпионата мира в Стокгольме.

Спортсмены, работающие под руководством Александра Жулина и Петра Дурнева, по итогам произвольной программы набрали 133,02 балла. В сумме за два соревновательных дня Синицына и Кацалапов получили от судей 221,17 балла.

Для России этот успех стал первым за последние 12 лет. Прошлая победа была одержана в 2009 году. Тогда лучшими стали Оксана Домнина и Максим Шабалин.

Напомним, что из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступали под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). В качестве музыкального сопровождения награждения фигуристов будет звучать фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что сборная России выиграла три золотых медали из четырех возможных на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.