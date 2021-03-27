Дзюба оставил послание хейтерам после победы над Словенией

Нападающий сборной России Артем Дзюба отреагировал на победу над сборной Словении в матче второго тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Его слова передает пресс-служба национальной команды в YouTube.

По его мнению, настрой на прошедшую игру у футболистов был запредельный, так как во многом гостевая встреча против Мальты была неудачной.

«Спасибо огромное стране, чувствовали поддержку и на стадионе, и у телевизора. Мы безумно счастливы. Надеюсь, что порадовали народ.

А злопыхатели — ну, крепитесь», — сказал Дзюба.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После этой игры команда России упрочила лидерство в группе H, набрав шесть очков. У сборной Словении осталось три очка, она занимает второе место в турнирной таблице.

Ранее Артем Дзюба назвал самого заметного игрока в составе сборной Словении .