Футбольный клуб «Тамбов» находится в шаге от ликвидации, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, «волки» не подали заявку на прохождение процедуры лицензирования, без которой невозможно принимать участие в соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза (РФС) и Российской премьер-лиги (РПЛ).

Отметим, что комиссия по лицензированию РФС принимала заявки до 25 марта. С наибольшей долей вероятности «Тамбов» потеряет профессиональный статус и прекратит существование после нынешнего сезона.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России подопечные Сергея Первушина занимают последнюю строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 13 очков за семь туров до конца сезона.

Ранее сообщалось, что президент РПЛ Сергей Прядкин переизбран в совет директоров Ассоциации европейских лиг.