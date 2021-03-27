Шварцман стал четвертым в первой гонке «Формулы-2» в Бахрейне

Новозеландец Лайам Лоусон из команды Hitech Grand Prix стал победителем первой спринтерской гонки на этапе «Формулы-2» в Бахрейне.

Вторым стал представитель Индии Джехан Дарувала из Carlin, третье место занял немецкий пилот болида Charouz Racing System Давид Бекман.

Российский гонщик Prema Racing Роберт Шварцман пришел к финишу четвертым. При этом гонщик Академии «Феррари» стартовал с 11-й позиции.

Ранее сообщалось, что Шварцман занял четвертое место в рейтинге лучших пилотов «Формулы-2» по итогам сезона 2020 года по версии RaceFans.

«Формула-2». Бахрейн. 1-я гонка

1. Лайам Лоусон (Hitech Grand Prix)

2. Джехан Дарувала (Carlin) — +0,9

3. Давид Бекман (Charouz Racing System) — +14,3

4. Роберт Шварцман (Prema Racing) — +17,0