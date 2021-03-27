Шварцман стал четвертым в первой гонке «Формулы-2» в Бахрейне
Антон Борисов
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Новозеландец Лайам Лоусон из команды Hitech Grand Prix стал победителем первой спринтерской гонки на этапе «Формулы-2» в Бахрейне.
Вторым стал представитель Индии Джехан Дарувала из Carlin, третье место занял немецкий пилот болида Charouz Racing System Давид Бекман.
Российский гонщик Prema Racing Роберт Шварцман пришел к финишу четвертым. При этом гонщик Академии «Феррари» стартовал с 11-й позиции.
Ранее сообщалось, что Шварцман занял четвертое место в рейтинге лучших пилотов «Формулы-2» по итогам сезона 2020 года по версии RaceFans.
«Формула-2». Бахрейн. 1-я гонка
1. Лайам Лоусон (Hitech Grand Prix)
2. Джехан Дарувала (Carlin) — +0,9
3. Давид Бекман (Charouz Racing System) — +14,3
4. Роберт Шварцман (Prema Racing) — +17,0