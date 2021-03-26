Бойкова прокомментировала третье место на ЧМ по фигурному катанию в соревновании пар

Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, прокомментировала завоевание бронзы на чемпионате мира по фигурному катанию в соревновании спортивных пар, передает Sport24.

«Мы не чувствовали ни напряжения, ни мотивации, просто готовились к произвольной. Так бывает. Места — не самое важное. Но в целом мы рады, что заняли третье место», — сказала Бойкова.

Стоит отметить, когда объявляли их оценки, Бойкова обратилась к своему тренеру Тамаре Москвиной.

«Поздравляю, у вас есть чемпионы мира», — обиженно сказала она.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место. По сумме короткой и произвольной программ они набрали 227.59 балла. Второе место заняли представители Китая Вэньцзин Суй и Хань Цун (225.71). Тройку лидеров замкнули россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (217.63).

Ранее журналист Андрей Журанков поделился эмоциями от победы Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию.