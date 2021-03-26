Россия лидирует в группе после первого тура молодежного ЧЕ

Молодежная сборная России по футболу лидирует в группе после первого тура чемпионата Европы.

Напомним, россияне разгромили Исландию со счетом 4:1. На 30-й минуте Арсен Захарян заработал пенальти, а Федор Чалов четко его реализовал. На 42-й минуте сборная России убежала в контратаку четыре в четыре, Чалов получил мяч на левом фланге и тонко прострелил вперед на Тикнизяна, который технично перебросил Гуннарссона с острого угла. На второй компенсированной минуте Захарян устроил слаломный проход в чужой штрафной, сыграл в «стенку» с Чаловым, вошел в штрафную и переиграл голкипера. На 52-й минуте Денис Макаров получил мяч в штрафной, накрутил троих защитников исландцев и пробил в дальний угол. На 59-й минуте исландцы один гол отыграли.

Во втором матче квартета французы уступили датчанам (0:1). Единственный мяч забил Андерс Драйер. Датчане почти весь матч провели на своей половине поля, но Франции не удалось взломать скандинавскую оборону.

Россияне сыграют с Францией 28 марта.

Ранее Андрей Червиченко оценил игру Александра Максименко за молодежную сборную России.