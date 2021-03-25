Новый наставник «Ротора» не может работать главным тренером

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Новый наставник волгоградского «Ротора» Юрий Бутенко не может работать главным тренером, передает «Чемпионат.com» со ссылкой на источники.

«У Батуренко отсутствует лицензия PRO», — сказал один из источников.

Второй источник подтвердил эту информацию, добавив, что инициатором назначения Батуренко является агент Мамука Джугели, чью деятельность связывают с «Ротором».

Напомним, без лицензии PRO нельзя занимать должность главного тренера, но можно входить в тренерский штаб и руководить командой.

Юрий Батуренко более 20 лет занимается тренерской деятельностью. Долгое время работал в структуре «Локомотива» помощником Юрия Павловича Семина, где руководил тренировочным процессом с игроками высокого уровня.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ротор» занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в своем активе после 23 матчей 18 очков.

Ранее сообщалось о том, что «Ротор» объявил о назначении Юрия Батуренко на пост главного тренера.