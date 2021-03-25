Колыванов иронично высказался о вызове Жирова и Нойштедтера в сборную

Футбольный тренер Игорь Колыванов прокомментировал вызов Александра Жирова и Романа Нойштедтера в сборную России на матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года, передает Metaratings.ru.

«В качестве запасного можно взять молодого. Нойштедтер был в сборной, вызывался, но ничего сверхъестественного не показывал. Жирова я вообще не знаю. Все понимают, почему их вызвали», — сказал Колыванов.

27 марта россияне на выезде обыграли Мальту со счетом 3:1. 27 марта подопечные Станислава Черчесова встретятся со Словенией, а 30 марта — со Словакией. Также в группе Н за выход на чемпионат — 2022 сражаются национальные команды Хорватии и Кипра.

Россия прервала серию из шести матчей без побед, в которых уступила Швеции, Турции и Сербии, а также сыграла вничью с Венгрией, Турцией и Молдавией.

Ранее «Спартак» поздравил Александра Соболева с голом в ворота Мальты.