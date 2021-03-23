«Все мужчины хотят поиграть в футбол»: Нобоа рассказал о Борисе Ротенберге

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал о защитнике «Локомотива» Борисе Ротенберге, с которым они вместе играли за «Ростов».

«Если у игрока не самый высокий уровень мастерства, то компенсировать это он может ежедневной упорной работой на тренировках. И Боря отдавался на все 100 на каждом занятии! И неправильно говорить, что он мог заниматься чем-то другим вроде политики. Все мужчины в мире хотят немного поиграть в футбол. Тем более на таком уровне», — сказал Нобоа в интервью Sport24.

Недавно Ротенберг опроверг информацию о том, что намерен завершить карьеру. «Самое важное в текущей ситуации — это мое здоровье. Все остальное будет зависеть от того, как поведет себя колено под полноценными нагрузками в общей группе и матчах», — сказал футболист

За пять лет в составе «Локомотива» Ротенберг провел в клубе всего десять матчей.

Ранее сообщалось, что Ротенберг опроверг информацию о скором завершении карьеры.