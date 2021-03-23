«Березуцкие того же уровня»: Габулов высказался о назначении Олича

Бывший вратарь ЦСКА и сборной России Владимир Габулов считает, что братья Березуцкие в качестве главного тренера армейского клуба были бы не хуже, чем хорват Ивица Олич. 23 марта Олич официально представлен команде и провел первую тренировку.

«Руководство ЦСКА могло бы обратить внимание на братьев Березуцких — это специалисты того же уровня, что и Олич, с европейским опытом в чемпионате Голландии. Братья уже достаточно давно работают в клубе, в полной мере осведомлены о ситуации в команде и о проблемах, которые нужно решать. Ивице же нужно время, чтобы вникнуть в суть трудностей, с которыми ЦСКА сейчас сталкивается — братья, возможно, сделали бы это быстрее», — сказал Габулов в интервью «Спорт-Экспрессу».

Назначение 41-летнего хорвата вызвало немало споров. У Олича, который завершил выступления в 2017-м, нет самостоятельного опыта работы главным тренером. После завершения карьеры профессионального футболиста он вошел в тренерский штаб сборной Хорватии, где был сначала ассистентом Анте Чачича, а затем помощником Златко Далича.

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