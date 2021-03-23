Льюиса Хэмилтона возмутила драка слонов в казанском цирке

Семикратный чемпион «Формулы-1» британец Льюис Хэмилтон возмутился инцидентом, произошедшим в казанском цирке.

21 марта во время представления слоны подрались в манеже.

«Каждый день я сталкиваюсь с проявлениями человеческого насилия. Кто-нибудь знает, как остановить то, что происходит в России?» — написал пилот «Мерседеса» в сториз Instagram, опубликовав видео инцидента.

Хэмилтон является активным сторонником борьбы с расовой дискриминацией и социальной несправедливостью. Также он призывает своих подписчиков проявлять заботу об окружающей среде.

35-летний пилот дебютировал в «королевских гонках» в 2007 году. Хэмилтон является семикратным чемпионом «Формулы-1». По этому показателю он повторил рекорд легендарного гонщика «Феррари» немца Михаэля Шумахера.

В 2009 году спортсмен получил орден Британской империи из рук королевы Елизаветы II.

Ранее бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун считает, что антирасистское движение Black Lives Matter использует семикратного чемпиона «Королевских гонок».