Российский боец погиб в драке в Моздоке

Российский боец смешанного стиля (MMA) Алан Хадзиев был убит в результате драки в ресторане, сообщает Telegram-канал Baza.

Трагедия произошла в Моздоке в ночь на 23 марта. 31-летний спортсмен получил смертельное ранение. Вместе с двукратным чемпионом по версии FCF-MMA погиб еще один мужчина, местный предприниматель. Третий пострадавший получил серьезные травмы и в настоящее время находится в реанимации.

Убийство спортсмена прокомментировал бывший и. о. главы администрации Моздокского района Олег Хабалов.

«Какой парень был! Вчера еще общался с ним… Как же так? Соболезную всем родным, да и всем нам соболезную! Еще много хорошего мог сделать!» — написал Хабалов в Instagram.

В смешанных единоборствах (MMA) Хадзиев выступал с 25 лет. Он впервые выступил на турнире Международной федерации полноконтактного рукопашного боя (IF FCF) на Международном Кубке Содружества в Кисловодске в октябре 2015 года.

Ранее сообщалось, что боец MMA Керим Хайруллаев был убит в дагестанском поселке Тарки.