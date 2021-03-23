Хабиб исключен из всех рейтингов UFC

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов исключен из всех рейтингов промоушена, сообщается на официальном сайте организации.

Теперь первую строчку сводного рейтинга UFC вне зависимости от весовой категории занимает чемпион в полутяжелом весе Джон Джонс. Второе место занимает обладатель титула в полусреднем весе Камару Усман. Третьим идет лучший представитель тяжелого дивизиона Стипе Миочич.

Экс-чемпион промоушена в легчайшем весе россиянин Петр Ян замыкает десятку.

Также на 15-е место вернулся бывший обладатель титулов UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор.

В легком весе пояс официально объявлен вакантным. Первые три строчки рейтинга занимают американцы Дастин Порье, Джастин Гэтжи и бразилец Чарльз Оливейра.

После победы над Гэтжи на турнире UFC 254 Нурмагомедов объявил, что завершает карьеру. Глава промоушена Дана Уайт пытался уговорить бойца вернуться в спорт, однако 19 марта он сообщил, что россиянин окончательно «ушел на пенсию».

В профессиональной карьере россиянин одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

В апреле 2018 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин победил болевым приемом ирландского экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Также ему удалось успешно провести защиту титула в поединке с Порье, победив соперника удушающим приемом.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов может стать тренером бывшего чемпиона UFC.