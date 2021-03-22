Названы лучшие голы 29-го тура АПЛ

Названы лучшие голы 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

В пятерку лучших попали удары Патрика Бэмфорда из «Лидса», который отличился в матче с «Фулхэмом» (2:1), Леандро Троссарда из «Брайтона», чей точный удар помог разгромить «Ньюкасл» (3:0), Дэнни Уэлбека из «Брайтона», футболиста «Вест Хэма» Джесси Лингарда в поединке с «Ньюкаслом» (3:3) и Александра Ляказетта из «Арсенала».



В турнирной таблице АПЛ лидирует «Манчестер Сити», набрав 71 очко.

Ранее «Арсенал» потерял шансы на победу в чемпионате Англии.