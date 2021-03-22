Названы лучшие футболисты 29-го тура АПЛ

Названы лучшие футболисты 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

В топ-3 попали хавбек «Вест Хэма» Джесси Лингард, который забил мяч и отдал результативную передачу в поединке против «Арсенала» (3:3), Габриэл Жезус из «Манчестер Сити», оформивший дубль в игре с «Вулверхэмптоном» (4:1), а также форвард «Лидса» Патрик Бэмфорд. Он забил мяч и отдал результативную передачу во встрече с «Фулхэмом» (2:1).

В турнирной таблице лидирует «Манчестер Сити», набрав 71 очко.



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