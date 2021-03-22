Игнашевич выступил с заявлением после ухода из «Торпедо»

Бывший главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич высказался о своем уходе из клуба.

22 марта столичная команда объявила, что соглашение со специалистом расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

«Хочу прежде всего поблагодарить Елену Еленцеву и Романа Авдеева за совместную работу и бесценный опыт! Большое спасибо всем футболистам, персоналу и сотрудникам клуба за профессионализм и помощь!» — написал Игнашевич в Instagram.

Также специалист поблагодарил за поддержку и терпение болельщиков «Торпедо» и отметил, что в ближайшем будущем клуб выйдет в высший дивизион первенства России.

Игнашевич возглавил столичный клуб летом 2019 года. Под руководством специалиста в нынешнем сезоне Олимп — Футбольной национальной лиги (Олимп-ФНЛ) «Торпедо» набрало 51 очко в 31 матче. При этом московский клуб не может одержать победу в семи матчах подряд, дважды сыграв вничью и потерпев пять поражений с разницей в счете 2:11.

Команда занимает шестое место в турнирной таблице. От зоны стыковых матчей за выход в Российскую премьер-лигу ее отделяют три очка. Лидируют в Олимп-ФНЛ самарские «Крылья Советов» (70).

Ранее сообщалось, что Игнашевич попрощался с командой и поблагодарил футболистов, тренеров и административный персонал за совместную работу.